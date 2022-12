Zelenski verzoekt IOC: geen Russische sporters op Spelen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zich uitgesproken tegen het toelaten van Russische atleten op de Olympische Spelen van Parijs 2024. Zelenski deed dat in een gesprek met Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Bach had vorige week gezegd dat de deelname van Russische en Belarussische sporters aan de Spelen in de Franse hoofdstad nog onzeker is. Zelenski sprak de Duitser daarop aan, onder meer door te vermelden dat inmiddels 184 Oekraïense atleten zijn overleden sinds Rusland het land is binnengevallen.

“Je kunt niet proberen neutraal te zijn wanneer de fundamenten van het vreedzame leven worden weggevaagd en de universele menselijke waarden worden genegeerd”, citeerde het bureau van Zelenski de president. “Een rechtvaardig antwoord op dergelijke acties kan alleen de volledige isolatie zijn van deze terroristische staat in de internationale arena, met name bij grote sportevenementen.” Zelenski gaf geen namen van atleten die zijn overleden.

Het olympisch en paralympisch comité van de Verenigde Staten stelde vorige week voor deelname van Russen en Belarussen in Parijs niet bij voorbaat uit te sluiten, maar wel met de voorwaarde dat dat onder neutrale vlag gebeurt.