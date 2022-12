Bild: tennislegende Boris Becker weer op vrije voeten

Tennislegende Boris Becker is weer op vrije voeten, zo meldt de Duitse krant Bild. De 55-jarige Becker heeft zeven maanden vastgezeten in Engeland. Hij werd in april veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf vanwege faillissementsfraude.

Bronnen hebben aan Bild verteld dat Becker donderdagochtend de Huntercombe-gevangenis in Oxfordshire heeft mogen verlaten. Veel meer is er op dit moment nog niet bekend over de vrijlating.

De voormalig nummer 1 van de wereld werd op 21 juni 2017 failliet verklaard vanwege een onbetaalde lening van meer dan 3 miljoen pond op zijn landgoed op het Spaanse Mallorca. De oud-tennisser wordt ervan verdacht daarna miljoenen aan inkomsten achter te hebben gehouden. Zo zou hij ook hebben verzuimd om meerdere gewonnen trofeeën op te geven als onderdeel van zijn bezittingen.

In oktober 2020 verwierp Becker alle beschuldigingen in de Londense rechtbank. In die periode liep er een onderzoek naar de beschuldigingen, waarna het inhoudelijke proces in september 2021 werd opgestart. In april bepaalde de rechter in Londen dat de drievoudig Wimbledon-kampioen op vier punten schuldig was. Op verschillende andere punten werd hij vrijgesproken.

Becker won op 17-jarige leeftijd in 1985 Wimbledon en daarna nog in 1986 en 1989. Ook schreef hij twee keer de Australian Open en één keer de US Open op zijn naam. Hij was enkele jaren de coach van Novak Djokovic en werkte als commentator bij de BBC tijdens Wimbledon.