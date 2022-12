Dutch Open badminton van Almere naar Den Bosch

Het Dutch Open badminton verhuist van Almere naar Den Bosch. De Maaspoort in de Brabantse stad is de komende twee edities de locatie voor het grootste internationale badmintontoernooi van Nederland. Tevens is door de betrokken partijen de intentie uitgesproken het evenement ook in 2025 en 2026 in de Maaspoort te houden.

In 2006 organiseerde de Maaspoort het EK badminton. De afgelopen jaren vond er ook de finale van de Eredivisie plaats.

De 74e editie van het Dutch Open wordt gehouden van 11 tot en met 15 oktober. Het toernooi maakt deel uit van het circuit van Badminton Europe en van de Badminton World Federation.