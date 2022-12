Ferrer volgt Bruguera op als captain Spaanse Daviscupteam

David Ferrer is de nieuwe captain van het Spaanse tennisteam in de Daviscup. De voormalige nummer 3 van de wereld is de opvolger van Sergi Bruguera, die maandag aftrad. Ferrer (40) heeft voor de komende drie seizoenen getekend, meldde de Spaanse tennisbond.

Als tennisser was Ferrer bijzonder succesvol in de Daviscup. Hij won drie keer met Spanje het landentoernooi: in 2008, 2009 en 2011. Hij was een gravelspecialist die in 2013 de finale van Roland Garros haalde en daarin verloor van zijn landgenoot Rafael Nadal.

Dit jaar kwam Spanje in de Daviscup niet verder dan de kwartfinales. Het team speelde wel zonder zijn gedroomde kopmannen Nadal en Carlos Alcaraz.