Hockeyers verliezen in Pro League na shoot-outs van Argentinië

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League na shoot-outs verloren van Argentinië. In het Argentijnse Santiago del Estero werd het in de shoot-out-serie 4-1 voor de Zuid-Amerikanen. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2.

Tjep Hoedemakers had Oranje in de 25e minuut op voorsprong gezet en niet veel later maakte Nicolás Della Torre gelijk uit een strafcorner. Jip Janssen bracht de ploeg van bondscoach Jeroen Delmée opnieuw aan de leiding, maar vlak voor tijd maakte Maico Casella gelijk.

In de shoot-out-serie miste zowel Thierry Brinkman als Jorrit Croon en was Argentinië wel vier keer trefzeker.

Een dag eerder verloor Oranje al met 3-0 van Groot-Brittannië. De hockeyers zijn in voorbereiding op het WK in India, dat half januari begint.

De hockeysters waren eerder op de dag wel te sterk voor het gastland. Het werd 3-1 voor de regerend wereldkampioen.