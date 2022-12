Snowboardster Dekker pakt haar eerste zege in de wereldbeker

Snowboardster Michelle Dekker heeft in Italiƫ haar eerste wereldbekeroverwinning ooit geboekt. De 26-jarige Nederlandse was op de parallelreuzenslalom in de finale ongeveer drie tienden van een seconde te snel voor haar enige overgebleven concurrente Aleksandra Krol uit Polen. Dekker had zich nog als negende geplaatst voor de finaleronde.

Dekker werd begin dit jaar op de Olympische Spelen in Beijing verrassend vierde. Ook pakte ze in maart brons in de wereldbeker. “Geweldig dat ik nu de beste ben”, laat Dekker weten. “Dit geeft veel rust en vertrouwen om verder te bouwen. Ik ben superblij met dit resultaat.”