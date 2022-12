Warriors verliezen weer uitduel in NBA en hebben zorgen om Curry

Golden State Warriors heeft in de NBA voor de dertiende keer dit seizoen een uitwedstrijd verloren. Indiana Pacers was in eigen huis met 125-119 te sterk. Na afloop waren er zorgen om de blessure van Warriors’ sterspeler Stephen Curry, die in het derde kwart het veld verliet met een blessure aan zijn linkerschouder.

De 34-jarige Curry blesseerde zich toen hij met een zogenoemde steal de bal wilde veroveren. Hij ging direct naar de kleedkamer en volgens zijn coach Steve Kerr ondergaat hij op korte termijn een MRI-scan.

Voorafgaand aan het duel met de Pacers was het de vraag of de tweevoudig MVP wel mee kon doen. Hij ondervond hinder van een knieblessure.

Op het moment dat Curry het veld verliet, stonden de Warriors al met 93-80 achter. Curry had al 38 punten voor zijn rekening genomen en daarmee was hij toch de topschutter van de avond. Aan de zijde van de Pacers kwam Tyrese Haliburton tot 29 punten.

De Warriors, die pas twee zeges hebben geboekt in uitwedstrijden, staan tiende in de Western Conference met meer nederlagen dan overwinningen: vijftien om veertien. De Pacers bezetten in de Eastern Conference de zevende plek.