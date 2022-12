WK darts in Londen van start met twaalf Nederlanders

Het WK darts in Londen gaat donderdagavond van start met twaalf Nederlanders. Het meest aansprekende dartstoernooi ter wereld, gehouden in Alexandra Palace, duurt tot en met 3 januari.

Op de openingsdag komt Jermaine Wattimena in actie. Hij neemt het op tegen Nathan Rafferty. Ook regerend kampioen Peter Wright uit Schotland maakt op de eerste dag zijn opwachting. Hij treft in de vierde en laatste partij van de dag de winnaar van het duel tussen Mickey Mansell en Ben Robb.

Michael van Gerwen is de favoriet voor de wereldtitel. Hij werd in 2019 voor het laatst wereldkampioen. Van Gerwen speelt zijn eerste wedstrijd pas op woensdag. Mogelijk is Niels Zonneveld zijn tegenstander in de tweede ronde. Van Gerwen aast in Alexandra Palace op zijn vierde wereldtitel.

In totaal doen er 96 darters mee aan het WK, waar zo’n 2,9 miljoen euro aan prijzengeld wordt verdeeld. Vorig jaar pakte Wright ruim 580.000 euro na zijn overwinning in de finale op Michael Smith (7-5).