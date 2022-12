Zwemster Schouten grijpt WK-zilver op 100 meter schoolslag

Tes Schouten heeft bij de WK kortebaan in Melbourne zilver gepakt op de 100 meter schoolslag. Het is voor de 21-jarige Nederlandse de beste prestatie uit haar carrière en haar eerste medaille op een WK ooit. Voor Nederland is het na het brons van Marrit Steenbergen de tweede medaille in Australië.

Schouten leek lange tijd niet op zilver te hoeven rekenen. Bij de doorkomsttijden in het 25-meterbad zat ze wel in de buurt van de podiumplekken, waar verschillende zwemsters onderling hard om streden. Aanvankelijk kreeg Schouten met een Nederlands record van 1.03,90 nog de derde plaats toegewezen, maar Ruta Meilutyte werd gediskwalificeerd.

De Amerikaanse Lilly King won in 1.02,67, het brons ging naar Anna Elendt uit Duitsland in 1.04,05.

Steenbergen bezorgde Nederland donderdag de eerste medaille in Australië op de 100 meter vrije slag. De WK zwemmen duren tot en met zondag.