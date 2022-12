Zwemster Steenbergen pakt brons op 100 meter vrij bij WK

Marrit Steenbergen heeft brons gepakt op de 100 meter vrije slag bij de WK kortebaan in Melbourne. De 22-jarige Nederlandse zwom een tijd van 51,25, een forse verbetering van haar persoonlijk record. De Australische Emma McKeon won onder luid gejuich voor eigen publiek in 50,77. Siobhan Bernadette Haughey uit Hongkong pakte zilver.

In de halve eindstrijd had Steenbergen haar persoonlijk record ook al verbeterd tot 51,85. Dat was toen goed voor de vierde tijd.

Steenbergen pakte nog niet eerder een individuele medaille op een WK. Met de estafetteploegen mocht ze al wel vijf keer het podium beklimmen. Ook veroverde ze afgelopen zomer op de EK langebaan in Rome maar liefst zeven medailles, waarvan vier gouden. Ze werd Europees kampioene op onder meer de 100 en 200 vrij.

Maaike de Waard maakt nog kans op een medaille op de 50 meter rugslag. De 26-jarige zwemster kwam tot een tijd van 26,02, de gedeelde derde tijd van haar halve finale. Dat was net genoeg om door te gaan naar de eindstrijd van vrijdag. Kira Toussaint greep naast een finaleplek met haar tijd van 26,17. De Amerikaanse Mollie O’Callaghan was in 25,69 de snelste.

Steenbergen bezorgde Nederland de eerste medaille in Australiƫ. De WK zwemmen duren tot en met zondag.