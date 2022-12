Aston Martin kondigt nu al presentatie nieuwe Formule 1-auto aan

Aston Martin is het eerste Formule 1-team dat al een datum heeft geprikt voor de onthulling van de auto voor 2023. De Britse renstal haalt maandag 13 februari het doek van de AMR23, waarin de Canadees Lance Stroll en nieuwkomer Fernando Alonso de grands prix gaan rijden.

Het evenement vindt plaats op circuit Silverstone, waar eigenaar Lawrence Stroll een nieuw hoofdkwartier laat bouwen ter waarde van 200 miljoen Engelse pond (een kleine 230 miljoen euro). Het is zijn ambitie om van Aston Martin een team te maken dat meedoet om de overwinningen en de wereldtitel.

Afgelopen seizoenen is dat niet gelukt. Aston Martin is de voorgaande twee jaar als zevende geëindigd in het kampioenschap van de constructeurs. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel werd dit seizoen, in zijn laatste als Formule 1-coureur, twaalfde in het individuele kampioenschap.

De renstal verwacht veel van de nieuwe technisch directeur Dan Fallows. Hij is een vooraanstaande ingenieur die is overgekomen van Red Bull. Fallows werkte bij het team van wereldkampioen Max Verstappen als hoofd aerodynamica.