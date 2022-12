Coman, Varane en Konaté ontbreken op training Frans elftal

Verdedigers Raphaël Varane, Ibrahima Konaté en vleugelaanvaller Kingsley Coman hebben vrijdag niet meegetraind bij Frankrijk, twee dagen voor de finale van het WK voetbal in Qatar. Titelverdediger Frankrijk neemt het zondag in de finale op tegen Argentinië.

Coman ontbrak donderdag al door ziekte. “Zijn toestand is niet zorgwekkend voor de finale van zondag”, liet de Franse voetbalbond (FFF) toen weten.

Over de afwezigheid van Varane en Konaté is niets bekendgemaakt. De twee voetballers stonden in de met 2-0 gewonnen halve finale tegen Marokko centraal achterin. “Er gaat een beetje griep rond, maar het is niet ernstig”, zei aanvaller Randal Kolo Muani.

Konaté verving de zieke Dayot Upamecano in de verdediging in de halve finale tegen Marokko. Upamecano en de toen eveneens wegens ziekte afwezige Adrien Rabot waren donderdag teruggekeerd op het trainingsveld.