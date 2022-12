Greaves, jongste vrouw ooit op WK darts, onderuit in eerste ronde

Dartssensatie Beau Greaves heeft zich niet kunnen onderscheiden op het WK in Londen. De 18-jarige Greaves, de jongste vrouwelijke deelnemer ooit aan het toernooi in Alexandra Palace, bleek in de eerste ronde niet opgewassen tegen William O’Connor. De Ier versloeg de Engelse tiener met 3-0.

De eerste twee sets kon Greaves goed mee en won ze telkens twee legs, maar in de derde maakte O’Connor het snel af.

In de vrouwentoernooien was Greaves dit jaar ongenaakbaar. Ze won alle evenementen waaraan ze meedeed, inclusief het wereldkampioenschap. Toen versloeg ze landgenote Kirsty Hutchinson in de finale met 4-0 in sets en werd ze de jongste wereldkampioene darts ooit.

Op de tweede dag van het toernooi komen geen Nederlanders in actie.