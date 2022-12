Kim troeft weer alle Nederlandse schaatssters af op 500 meter

Schaatssters Femke Kok en Jutta Leerdam zijn er bij de wereldbeker in Calgary niet in geslaagd op het podium te eindigen op de 500 meter. Kok reed op de Canadese ijsbaan met 37,38 de vierde tijd, Leerdam noteerde de vijfde tijd (37,41). Voor Leerdam, regerend wereldkampioene sprint, was het de eerste keer deze winter dat ze niet bij de eerste drie zat op de 500 meter.

De Zuid-Koreaanse Kim Min-sun was opnieuw de snelste. Evenals in de drie voorgaande wereldbekerraces was ze niet te volgen voor de concurrentie. Ze won in een persoonlijk record van 36,96. De Japanse Miho Takagi werd tweede in 37,26 en de Amerikaan Erin Jackson, die tegen Kok schaatste, klokte de derde tijd: 37,35.

Michelle de Jong noteerde een persoonlijk record van 37,48, goed voor de achtste plaats. Dione Voskamp landde met 37,53 op de tiende plaats. Marrit Fledderus, die het in haar rit opnam tegen winnares Kim, werd twaalfde in 37,65.