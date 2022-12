Krajicek haalt toptalent Rune naar ABN AMRO Open

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft met Holger Rune een van de grootste tennistalenten van de ATP Tour aan de deelnemerslijst van het ABN AMRO Open toegevoegd. De 19-jarige Deen werd afgelopen week bij de ATP Awards uitgeroepen tot nieuwkomer van het jaar.

Rune maakt zijn debuut op de 50e editie van het toernooi, dat medio februari in Ahoy op het programma staat. De nummer 11 van de wereld, die aan het begin van het jaar nog buiten de top 100 stond, schreef dit jaar drie toernooien op zijn naam. Hij was onder meer de sterkste op de ATP Masters 1000 in Parijs.

“Het ABN AMRO Open laat graag jonge talenten de strijd aanbinden met de gevestigde orde”, aldus Krajicek. “In het geval van Holger Rune kun je je afvragen in welke categorie hij valt. Als 19-jarige staat hij immers al op de elfde plaats op de ATP ranking. Dat Holger Rune tot nieuwkomer van het jaar werd benoemd door zijn collega’s zegt veel. Het is een mooie beloning voor de enorme progressie die hij dit jaar boekte.”

Eerder kondigde Krajicek al de komst van Stefanos Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev en Andrej Roeblev naar Rotterdam aan.