Mogelijk dit weekeinde nog twee marathons op natuurijs

Mogelijk worden er dit weekeinde nog twee marathons op natuurijs uitgeschreven. Willem Hut, de disciplinemanager marathonschaatsen bij de KNSB, zinspeelt op een wedstrijd in het Groningse Noordlaren op zaterdagmorgen en een in het Drentse Nieuw-Buinen op zondagmorgen.

“Lukt het allemaal, dan hebben we drie natuurijswedstrijden in een kleine week”, zegt Hut op schaatsen.nl. “Een geweldige ontwikkeling zou dit zijn, want op deze manier krijgen we een mooie opeenvolging van competities, die je echt een gevoel geeft van een meerdaagse.”

Op woensdagavond kon de eerste marathon op natuurijs van deze winter worden geschaatst op de ijsbaan van het Friese Burgum. Gary Hekman en Maaike Verweij wonnen.

Noordlaren wilde aanvankelijk donderdagochtend een marathon houden, maar de organisatie blies het af vanwege te geringe ijsgroei. Mogelijk gaat Hut vrijdagochtend opnieuw de ijsdikte meten op de Groningse ijsbaan.