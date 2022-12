MP Motorsport geselecteerd voor vrouwenraceklasse F1 Academy

Het Nederlandse raceteam MP Motorsport is als een van de vijf teams geselecteerd voor de nieuwe raceklasse voor jonge vrouwen volgend jaar. De Formule 1 kondigde afgelopen maand de F1 Academy aan.

De F1 Academy gaat van start met in totaal 21 races, verdeeld over zeven weekeinden. Een van die weekeinden zal samenvallen met een grand prix in de Formule 1. Vooralsnog bestaat de F1 Academy uit vijf teams met ieder drie coureurs, in totaal vijftien auto’s. De klasse dient vooral als mogelijke opstap naar de Formule 2 en 3.

MP Motorsport is geselecteerd naast ART Grand Prix, Prema, Carlin en Campos. De vijf teams hebben indrukwekkende prestaties neergezet in meerdere juniorcategorie├źn, laat de Formule 1 weten. MP Motorsport won het Formule 2-kampioenschap met Felipe Drugovich en werd kampioen met het team.

MP Motorsport laat weten trots te zijn dat het mag deelnemen aan de volledig vrouwelijke F1 Academy. “Door mee te doen aan deze nieuwe raceklasse hopen we nieuwe kansen te bieden aan vrouwen en hun weg naar de top van de autosport te versnellen.”