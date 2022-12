Schaatser Nuis slaat toe op 1500 meter bij wereldbeker in Calgary

Schaatser Kjeld Nuis heeft zijn eerste wereldbekerzege van dit seizoen op de 1500 meter te pakken. De olympisch kampioen was in het Canadese Calgary een klasse apart en won in een tijd van 1.42,59. Nuis versloeg in een rechtstreeks duel de Amerikaan Jordan Stolz, die met 1.43,19 de tweede tijd noteerde.

Thomas Krol zette de derde tijd neer (1.43,34). Hij rekende in zijn rit af met Wesly Dijs, de verrassende winnaar van de wereldbekerwedstrijd over 1500 meter een week geleden in Calgary. Dijs zag Krol in de laatste ronde voor hem kruisen en klokte 1.44,23, slechts de tiende tijd.

Patrick Roest deed in de laatste rit tegen de Canadees Connor Howe een ultieme poging de tijd van Nuis aan te vallen, maar de allrounder slaagde daar niet in en reed met 1.43,78 de zesde tijd.

Nuis was los, zei hij na zijn dertigste wereldbekerzege bij de NOS. “Ik ging er vol in. Het deed wel pijn, maar ik ging zo lekker de binnenbocht in. Ik schaatste met de lef die ik graag wil laten zien”, zei de 33-jarige schaatser van Team Reggeborgh. “Bij mijn vorige twee races lukte dat nog niet. Toen zat het nog tussen mijn oren, denk ik. Maar ik had niet gedacht dat het gat met de rest zo groot zou zijn. Ik had niet durven dromen van een verschil van zes tienden.”