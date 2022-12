Steenbergen pakt bij WK kortebaan goud op 100 meter wisselslag

Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de WK kortebaan in Melbourne goud veroverd op de 100 meter wisselslag. De 22-jarige Friezin tikte aan in een nieuw Nederlands record van 57,53. Ze bleef daarmee Beryl Gastaldello uit Frankrijk en Louise Hansson uit Zweden voor.

Steenbergen had zich als snelste geplaatst voor de finale. Met 57,65 verbeterde ze toen het dertien jaar oude Nederlandse record van Hinkelien Schreuder.

Het is het eerste goud voor Nederland op dit WK. Steenbergen had eerder brons gepakt op de 100 meter vrije slag. Ook won ze twee bronzen medailles op de 4×50 meter vrije slag en op de 4×50 meter vrije slag in de gemengde estafette.

“De tijd en de race waren goed”, verklaarde Steenbergen kort na afloop. “Het was wel zwaar, maar ik dacht: ‘ik moet gewoon beuken’. Het was best pittig, maar ik ben er superblij mee. Mijn schoolslag voelde goed, ik weet dat mijn borstcrawl ook goed is en dat ik de inhoud heb.”