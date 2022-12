Van de Zandschulp knokt zich in drie sets langs De Jong op NK

Botic van de Zandschulp heeft in de kwartfinales van de NK tennis in Amstelveen uitschakeling ternauwernood kunnen voorkomen. De beste tennisser van Nederland was na een ruime achterstand met 4-6 6-4 6-3 te sterk voor Jesper de Jong.

De 27-jarige Van de Zandschulp stond met 6-4 4-1 achter, maar hij won vervolgens zeven games op een rij. Na 2 uur en 28 minuten maakte de nummer 35 het af op de service van de vijf jaar jongere mondiale nummer 289.

Zaterdag neemt titelhouder Van de Zandschulp het in de halve finales op tegen Alec Deckers, de 22-jarige zoon van Richard Krajicek. Deckers versloeg eerder op de dag Jarno Jans met 7-5 6-1. De andere halve eindstrijd gaat tussen Robin Haase en de als tweede geplaatste Tallon Griekspoor.

De finale van de NK is zondag. De tennissers bereiden zich op het eigen Nationaal Tennis Centrum voor op het nieuwe internationale seizoen, dat begint januari begint.