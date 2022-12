Voorlopig geen marathon op natuurijs in Noordlaren

Het is op korte termijn niet mogelijk om een marathon op natuurijs in Noordlaren te schaatsen. Het ijs in de Groningse plaats is momenteel niet goed genoeg voor een marathon, bevestigde de ijsmeester vrijdagochtend.

“Het was vannacht 1,5 graad boven nul, dus Willem Hut (disciplinemanager marathonschaatsen bij de KNSB) is ook niet geweest om de dikte van het ijs te meten”, aldus de ijsmeester. “Het heeft ook nog een beetje gesneeuwd, dus het ijs is slecht. We moeten bekijken hoe het de komende dagen gaat, maar een marathon kun je ook niet in een halve dag organiseren.”

Op woensdagavond werd de eerste marathon op natuurijs van deze winter geschaatst op de ijsbaan van Burgum. Gary Hekman en Maaike Verweij waren in Friesland het snelste.