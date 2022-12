Bijrol Nederlandse estafetteteams in WK-finales met wereldrecords

De Nederlandse estafetteteams hebben op de WK kortebaanzwemmen in Melbourne geen rol van betekenis kunnen spelen in de finales van de 4×50 meter wisselslag. De vrouwen eindigden op de vijfde plaats, de mannen werden achtste en laatste. In beide finales werd een wereldrecord gezwommen.

Bij de vrouwen ging het goud naar Australië, al waren de verschillen bijzonder klein. Mollie O’Callaghan, Chelsea Hodges, Emma McKeon en Madison Wilson verbeterden met 1.42,35 het wereldrecord. Australië bleef de Verenigde Staten en Zweden respectievelijk 0,06 en 0,08 seconde voor. Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Marrit Steenbergen, de wereldkampioene op de 100 wissel, eindigden op 1,37 seconde als vijfde.

De mannenploeg, bestaande uit Stan Pijnenburg, Caspar Corbeau, Nyls Korstanje en Thom de Boer, tikte in de finale als laatste aan in 1.33,43. De Italianen Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta en Leonardo Deplano pakten de wereldtitel in 1.29,72. Ze kregen een cheque van 25.000 dollar omdat ze dat in een wereldrecord deden.