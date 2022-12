Blessure gevallen veldrijdster Van Empel lijkt mee te vallen

De blessure die veldrijdster Fem van Empel zaterdag heeft opgelopen tijdens de wereldbekerwedstrijd in Italiƫ lijkt mee te vallen. De leidster in het klassement botste op een besneeuwd en ijzig parcours op een paaltje en moest per brancard worden afgevoerd. Haar ploegleider Tom De Kort zei tegen het Belgische Sporza dat het er vooralsnog goed uitziet.

Er werd aanvankelijk gevreesd voor een beenbreuk, maar dat lijkt niet het geval. Artsen hebben de 20-jarige Van Empel gecontroleerd en pijnstillers gegeven. Zondag volgt in Nederland voor de zekerheid een scan.

Van Empel schreeuwde het uit van de pijn nadat ze was gevallen. De Kort denkt dat de dijbeenspier is geplet tussen het paaltje en het bot. Van Empel was tijdens de parcoursverkenning ook al ten val gekomen.

In het klassement heeft Van Empel, die dit seizoen zes wedstrijden om de wereldbeker won, nog altijd een grote voorsprong op Puck Pieterse. Zij zegevierde in Val di Sole. Van Empel leidt het klassement met 330 punten, Pieterse staat tweede met 265 punten.