Controversiële basketballer Irving bezorgt Nets zege in de zoemer

Basketballer Kyrie Irving heeft Brooklyn Nets in de zoemer aan een overwinning op Toronto Raptors geholpen. Irving schoot in de laatste seconde een driepunter raak: 119-116.

De 30-jarige Amerikaan was tijdens dit NBA-seizoen een tijdje geschorst, omdat hij via sociale media een film met een antisemitisch gedachtegoed had gepromoot. Irving keerde eind vorige maand terug bij de Nets en sindsdien is de ploeg uit New York bezig met een opmars. Brooklyn Nets won elf van de veertien wedstrijden sinds de rentree van de controversiële speler, die tegen Toronto Raptors wel weer zijn klasse bewees.

Met nog 3,7 seconden op de klok en bij een stand van 116-116 kreeg Irving de bal. Hij dribbelde richting de basket, maar deed daarna een stap terug zodat hij weer buiten de driepuntslijn stond. Terwijl de zoemer afging, plofte het schot van Irving door het net.

Met achttien overwinningen tegenover twaalf nederlagen staat Brooklyn Nets op de vierde plaats in de oostelijke divisie van de NBA. Koploper Boston Celtics (22 zeges) moest tegen Orlando Magic de achtste nederlaag incasseren: 117-109.