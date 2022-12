Gemengde aflossingsploeg gaat ook in Almaty onderuit in finale

De Nederlandse shorttrackers hebben op de gemengde aflossing wederom geen medaille kunnen pakken in de wereldbeker. Net als in Montreal en Salt Lake City ging in Almaty iemand van het Oranje-kwartet onderuit in de finale. Dit keer was dat Kay Huisman.

Huisman vormde het Nederlandse kwartet met Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Itzhak de Laat. Vorige week, toen ook voor de wereldbeker werd gereden in de grootste stad van Kazachstan, bleef Oranje op de gemengde aflossing steken in de halve finales.

Zuid-Korea won de race van zaterdag, voor Belgiƫ en Polen. De Koreanen hebben drie van de vier wereldbekerwedstrijden op dit onderdeel gewonnen en gaan aan kop in het klassement. Nederland staat op de vierde plaats, nog achter China en Belgiƫ.