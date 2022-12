Griekspoor ten koste van Haase naar finale NK tennis

Tallon Griekspoor heeft ten koste van Robin Haase de finale van de NK tennis bereikt. De tweede tennisser van Nederland was met 6-3 6-7 6-4 te sterk voor zijn 35-jarige landgenoot. In de laatste game brak Griekspoor Haase met een lovegame.

De 26-jarige Griekspoor, die nog geen nieuwe coach heeft gevonden na zijn breuk met Raemon Sluiter eerder deze maand, speelt in de finale tegen de als eerste geplaatste Botic van de Zandschulp of Alec Deckers. Deckers is de 22-jarige zoon van Richard Krajicek. Dat duel wordt later op zaterdag gespeeld. Van de Zandschulp is de titelverdediger.