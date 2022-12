Hockeysters winnen opnieuw in Pro League, mannenploeg weer niet

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde wedstrijd van deze week in de Pro League gewonnen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass versloeg Groot-Brittannië in de Argentijnse stad Santiago del Estero met 6-0. Oranje won dinsdag ook van de Britse vrouwen, al ging dat toen een stuk moeizamer (2-1).

Marijn Veen scoorde twee keer, de andere doelpunten kwamen van Felice Albers, Pien Sanders, Marente Barentsen en Lidewij Welten. “Dit was een heel goede wedstrijd van ons”, zei keepster Josine Koning, die amper wat te doen kreeg. “Een echte teamprestatie. We bleven gaan en doelpunten maken, heel leuk.”

De ploeg van Van Ass sluit het eerste blok wedstrijden in de Pro League zaterdagavond af tegen Argentinië. Woensdag won Nederland met 3-1 van het gastland, dezelfde score als afgelopen zomer in de WK-finale.

De Nederlandse mannen wachten na drie wedstrijden nog altijd op hun eerste zege in de landencompetitie. Enkele weken voor de start van het WK in India presteert de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee tegenvallend in Santiago del Estero. Oranje verloor via shoot-outs van Groot-Brittannië, nadat het in de reguliere speeltijd 1-1 was geworden. De hockeyers moesten het woensdag ook via shoot-outs afleggen tegen Argentinië. Die wedstrijd was in 2-2 geëindigd. De mannen begonnen het toernooi een dag daarvoor met een forse nederlaag tegen Groot-Brittannië (0-3).

Tijdens het tweede duel kwamen de Britten in het eerste kwart op voorsprong. Thierry Brinkman trok de stand in het derde kwart gelijk. In de shoot-outs wist geen enkele Nederlander de Britse keeper James Mazarelo te passeren. Pirmin Blaak hield de eerste drie Britten van scoren af, maar werd daarna alsnog twee keer gepasseerd.

De Nederlandse hockeyers sluiten hun wedstrijdenreeks in Argentinië zaterdag ook af tegen het gastland.