Nederlandse zwemteams bij WK kortebaan naar finales wisselslag

Bij de WK kortebaan in Melbourne hebben zowel de Nederlandse vrouwen als de mannen zich geplaatst voor de finale van de 4×50 meter wisselslag. De zwemsters Kira Toussaint, Tes Schouten, Kim Busch en Valerie van Roon klokten met 1.46,06 de vijfde tijd in de series. Tijdens de finale, later op zaterdag, krijgen Toussaint en Schouten versterking van Maaike de Waard en Marrit Steenbergen, de wereldkampioene op de 100 meter wisselslag.

De mannenploeg plaatste zich als zesde voor de finale in het 25-meterbad in Melbourne. Stan Pijnenburg, Caspar Corbeau, Nyls Korstanje en Kenzo Simons wonnen hun serie in 1.33,20. Daar doken daarna nog vijf teams onder, maar de verschillen zijn bijzonder klein. Zeven van de acht teams die zich hebben geplaatst voor de finale, zitten binnen een seconde van elkaar. In de eindstrijd neemt Thom de Boer de plek van Simons op de vrije slag over.

De Waard kwalificeerde zich op de 100 vlinder met 56,67 seconden als zesde voor de halve finales. Korstanje ging op dezelfde afstand bij de mannen ook door, zij het nipt. Met 50,59 – ruim een seconde boven zijn Nederlands record -kwalificeerde Korstanje zich als vijftiende voor de halve finales. Corbeau (50 school) en Thomas Jansen (400 wissel) werden in de series uitgeschakeld.

De Nederlandse zwemploeg heeft op de WK kortebaan al zeven medailles gepakt: één keer goud, één keer zilver en vijf keer brons.