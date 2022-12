N’tab op achtste plek beste Nederlander op 500 meter in Calgary

Schaatser Dai Dai N’tab is bij de wereldbeker in Calgary met 34,41 als achtste geĆ«indigd op de 500 meter. Daarmee was de 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma voor het eerst dit seizoen de beste Nederlander. De zege ging naar de Zuid-Koreaan Jun-ho Kim, die kwam tot 34,07.

Kim won de rit van Merijn Scheperkamp die met 34,43 tiende werd. Daarmee verbeterde hij zijn persoonlijke record nipt.

De 18-jarige Amerikaan Jordan Stolz werd tweede in 34,08. Dat was goed voor een wereldrecord junioren. Hij was ook net sneller dan de regerend wereldkampioen Laurent Dubreuil, die met 34,10 derde werd.

Janno Botman schaatste ook een persoonlijk record. Zijn 34,64 bracht hem op de zeventiende plaats.

N’tab was redelijk tevreden met zijn rit in Calgary. “Dit is de eerste keer sinds december vorig jaar dat ik een enigszins goede rit heb gereden”, zei de schaatser die de Olympische Spelen van Beijing misliep bij de NOS. “Ik kreeg het niet op het ijs, dat was super frustrerend. Maar ik vind het spelletje mooi en dan is het mijn taak om hard ervoor te werken en te hopen dat het een keer op z’n plek valt.”

Het gat met de top op de 500 meter was nog wel aanmerkelijk, maar dat zet N’tab vooral aan om hard te trainen. “Ik zit zelf ook drie tienden boven mijn persoonlijk record. Die jongens die nu winnen heb ik allemaal wel eens verslagen. We moeten in Nederland het basisniveau omhoog brengen, dan kunnen we die gasten ook pakken.”

Hein Otterspeer eindigde eerder zaterdag als tweede in de B-groep met 34,59. Stefan Westenbroek werd daarin vijfde met 34,72. Dat was voor hem een persoonlijk record.