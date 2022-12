Pieterse zegeviert in ijzige wereldbekerveldrit Val di Sole

Veldrijdster Puck Pieterse heeft zaterdag de wereldbekerwedstrijd van Val di Sole op haar naam geschreven. De cross werd verreden op een besneeuwd en deels zeer ijzig parcours. Favoriete Fem van Empel, de leidster in het klassement van de wereldbeker, werd na een valpartij per brancard afgevoerd. Het podium bestond volledig uit Nederlandse rensters: Ceylin del Carmen Alvarado werd tweede, Manon Bakker derde.

Pieterse (20) komt uit voor Alpecin-Deceuninck. Vorige week begon ze in Dublin ook goed aan de wereldbekerrace, maar moest ze uiteindelijk leeftijdsgenote Van Empel voor zich dulden. Pieterse won eerder dit seizoen wel de wereldbekers in Hulst en Overijse. Na de cross in Val di Sole zei ze blij te zijn dat ze “niet al te hard” was gevallen. “Vooral sommige bochten waren erg glad.”

De Italiaanse Silvia Persico, ook een favoriet, kwam eveneens ten val en had wat problemen met haar ketting. Persico stevende in eigen land af op de derde plaats, maar zag Bakker in de laatste ronde aansluiten. Vlak voordat ze zouden sprinten om plek drie, ging Persico weer onderuit. Bakker mocht daarom het podium op. “Ik wist wat ik kon, maar alles zat tegen dit jaar”, zei de Nederlandse. “Mooi om dit zo te doen, zeker met het WK in zicht.” Alvarado, die als tweede eindigde, zei dat ze in het begin van de wedstrijd iets te veel foutjes had gemaakt.

In het klassement heeft Van Empel, die dit seizoen al zes wedstrijden om de wereldbeker won, nog altijd een grote voorsprong op Pieterse. Van Empel leidt met 330 punten, Pieterse staat tweede met 265 punten.

Over het mogelijke letsel van de onfortuinlijke Van Empel is nog niets bekend. De wielrenster, die na de jaarwisseling uitkomt voor Jumbo-Visma, ging tijdens de parcoursverkenning al onderuit. In de tweede ronde van de wedstrijd gebeurde dat opnieuw. Van Empel werd per brancard afgevoerd, ingepakt in folie tegen de kou.