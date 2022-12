Primeur voor Japanse zwemmer Seto met zes keer WK-goud op rij

De Japanse zwemmer Daiya Seto heeft voor de zesde keer op rij de 400 meter wisselslag gewonnen bij de WK kortebaan. De 28-jarige Seto zorgde in Melbourne voor een primeur. Nog nooit lukte het een zwemmer om bij de WK in het 25-meterbad zes keer achter elkaar hetzelfde nummer te winnen.

Seto zegevierde in de Australische stad Melbourne in 3.55,75. De Japanner veroverde bij de WK van 2012 in Istanbul zijn eerste titel op de 400 wissel. Ook in 2014, 2016, 2018 en vorig jaar in Abu Dhabi was Seto de sterkste op dit onderdeel. De Japanner is met 3.54,81 bovendien wereldrecordhouder op de 400 wissel.

Op de vijfde dag van de WK kortebaan werden drie wereldrecords gezwommen: op de 4×50 wissel bij zowel de vrouwen als de mannen en op de 50 meter schoolslag. Ruta Leilutyte uit Litouwen scherpte in de halve finales van dat onderdeel het record aan tot 28,37. Ze dook bijna twee tienden onder de 28,56 van de Jamaicaanse Alia Atkinson, die jarenlang het wereldrecord in bezit had.