Schaatser Roest moet zege op 10 kilometer aan Ghiotto laten

Patrick Roest is bij de enige 10.000 meter in de wereldbeker dit seizoen als tweede geƫindigd. De 27-jarige schaatser uit Lekkerkerk moest in Calgary met 12.51,50 de Italiaan Davide Ghiotto met 12.45,10 voor zich dulden. Beau Snellink werd knap derde.

Roest begon snel tegen Ghiotto, die bij de Olympische Spelen van Beijing achter de inmiddels gestopte Zweed Nils van der Poel (goud) en Roest (zilver) brons pakte. De Italiaan bleef goed bij en nam in het begin van de race een voorsprong. Ongeveer halverwege versnelde Roest, maar Ghiotto pareerde de aanval en wist de rondetijden daarna vlak te houden.

Roest kon dat niet en wist met 12.51,50 Snellink maar nipt voor te blijven door een snelle slotronde. De Italiaan bleef net onder het nationaal record waarmee hij olympisch brons had gepakt en boekte zijn eerste wereldbekerzege.

De 21-jarige Snellink had in de rit ervoor de tot dan toe snelste tijd neergezet met 12.53,34. Dat was een flinke verbetering van zijn persoonlijk record. Hij was ook veel sneller dan Sigurd Henriksen. De 18-jarige Noor had met 13.02,53 het wereldrecord junioren van 13.09,65 van Sven Kramer verpulverd.

Kars Jansman kwam in de slotrit tegen de Noor Sander Eitrem tot 12.58,77. Daarmee verbeterde hij zichzelf en hij dook voor het eerst onder de 13 minuten. Hij werd vierde.

Roest was niet helemaal verbaasd dat hij niet won. “Ik vind het wel jammer, want als je aan de start staat, rij je om te winnen. Maar het zat er niet in vandaag”, zei de schaatser van Reggeborgh bij de NOS. “Ik probeerde mijn rit af te bouwen, maar ik kon het niet vasthouden.”

De Lekkerkerker zag een dag eerder al op de 1500 meter, waarop hij zesde werd, dat het al niet meer ging zoals hij wilde. “Vorige week reed ik lekker, dat zat er nu niet in. Daar baal ik dan van en dan moet mijn coach me wel vertellen dat we deze week iets meer getraind hebben.”

Snellink was tevreden met zijn verbetering van zijn eigen toptijd met meer dan 5 seconden. “Jammer dat Roest er net onderdoor ging, maar het was een hele goede rit. Ik voel me al de hele week goed hier en heb het plan goed uitgevoerd.”