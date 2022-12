Veldrijdster Van Empel na val per brancard afgevoerd

Veldrijdster Fem van Empel is bij de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Val di Sole met een brancard van het parcours gehaald. De favoriete was onderuit gegaan op het zeer ijzige en besneeuwde parcours. De 20-jarige Van Empel staat bovenaan in het wereldbekerklassement. Ze boekte al zes overwinningen.

Van Empel, die na de jaarwisseling uitkomt voor Jumbo-Visma, was tijdens de parcoursverkenning ook al gevallen. Bij de start van de wedstrijd raakte ze al snel achterop. In de tweede van zes rondes kwam ze ten val.

Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker zijn de andere Nederlandse veldrijdsters in Val di Sole. Het is de tiende wereldbekercross van dit seizoen.