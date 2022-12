Aflossingsploeg shorttrack met gehavende Knegt naar zilver

De Nederlandse shorttrackers hebben bij de wereldbekerwedstrijden in het Kazachse Almaty zilver veroverd op de aflossing. Het was het eerste eremetaal op het teamonderdeel bij de mannen dit seizoen. Nederland moest alleen Canada voorlaten, nadat eerder favoriet Zuid-Korea zichzelf door een val had uitgeschakeld. Japan eindigde als derde.

Voor Nederland kwamen Itzhak de Laat, Friso Emons, Kay Huisman en Sjinkie Knegt het ijs op. De deelname van die laatste was even twijfelachtig na een val in de halve finales van de 1000 meter, waarbij Knegt verwondingen opliep. Nederland miste al Jens van ’t Wout, die dit wereldbekerweekeinde ontbrak wegens ziekte.

Na de val van een van de Koreanen kwam Canada op kop, met Nederland – dat dit wereldbekerseizoen nog geen finale had geschaatst – in het spoor. In de slotronde nam De Laat even de leiding, maar de Canadees Jordan Pierre-Gilles plaatste zijn schaats net iets eerder over de finishstreep.

De vrouwenploeg van Oranje liep de finale mis door een val van Yara van Kerkhof. Het team van Zuid-Korea profiteerde met winst, voor Canada en Hongarije. De gemengde aflossingsploeg verloor zaterdag het zicht op een medaille na een val van Huisman in de finale.