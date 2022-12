Beste wereldbekerresultaat snowboarder Van der Velden op big air

Snowboarder Niek van der Velden heeft in Copper Mountain zijn beste resultaat behaald in de wereldbeker op het onderdeel big air. De 22-jarige Brabander eindigde in de Amerikaanse staat Colorado op de vierde plaats. Vorig jaar was hij in Steamboat, eveneens in de Verenigde Staten, een keer vijfde geworden op big air.

Bij de Olympische Spelen van begin dit jaar in China liet Van der Velden ook al zien dat hij zich kan meten met de wereldtop. Na twee goede sprongen lonkte een medaille, maar na de laatste sprong ging hij bij de landing onderuit. Van der Velden moest zich daardoor tevreden stellen met de zesde plaats. Op het onderdeel big air glijden de snowboarders een steile schans af, waarna ze bij hun sprong punten kunnen scoren door ’tricks’ te doen.

In Copper Mountain ging de winst naar de Noor Marcus Kleveland, die een score van 184,25 neerzette. Van der Velden kwam tot 147,50 punten. Begin dit jaar eindigde de Nederlander op het onderdeel slopestyle als tweede in de wereldbekerwedstrijd in Mammoth Mountain. Dat is vooralsnog zijn enige podiumplaats.