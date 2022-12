Estafettezwemsters met nationaal record net naast podium

De Nederlandse estafettezwemsters zijn bij hun laatste optreden op de WK kortebaan in Melbourne als vierde geëindigd op de 4×100 meter wisselslag. Dat deden Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Marrit Steenbergen in een nieuw Nederlands record. De eerdere toptijd (3.52,95), gezwommen in de series, werd in de finale verpulverd: 3.47,70.

De titel ging naar de Amerikaanse vrouwen, die in 3.44,35 een wereldrecord zwommen. Australië (3.44,92) en Canada (3.46,22) pakten respectievelijk zilver en brons.

In de series hadden Kim Busch en Valerie van Roon de plaatsen van Toussaint en Steenbergen ingenomen.