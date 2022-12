Shorttrackster Schulting wint ook 1000 meter in Almaty

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Kazachse Almaty ook de 1000 meter gewonnen. De drievoudig olympisch kampioene hield in de finale de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold en de Duitse Anna Seidel achter zich. Rianne de Vries eindigde als vijfde.

Voor Schulting was het al haar zesde individuele wereldbekerzege van het seizoen. Zaterdag had ze in Almaty de eerste 500 meter gewonnen. Zondag was haar landgenote Yara van Kerkhof de beste op de kortste afstand. Elk wereldbekerweekeinde wordt één afstand twee keer verreden.