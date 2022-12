Tennisser Van de Zandschulp prolongeert Nederlandse titel

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zijn Nederlandse titel geprolongeerd. In de finale van de NK op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen versloeg hij Tallon Griekspoor in twee sets: 7-6 (5) 7-5. Van de Zandschulp rekende vorig jaar in de eindstrijd af met Gijs Brouwer. In 2016 werd de Veenendaler voor het eerst nationaal kampioen.

Met Van de Zandschulp (27) en Griekspoor (26) stonden de twee beste Nederlandse tennissers tegenover elkaar in de finale. Van de Zandschulp is de nummer 35 van de wereld, Griekspoor zakte de afgelopen maanden weg naar plek 95.

Griekspoor nam in de eerste set een voorsprong van 4-1 en kreeg bij een stand van 5-2 een setpoint. De Haarlemmer liet die kans liggen en gaf vervolgens zijn eigen servicebeurt weg. In de tiebreak trok Van de Zandschulp de set naar zich toe. Hij nam zelf in de tweede set met een break in de vierde game een voorsprong van 4-1, maar nu knokte Griekspoor zich terug tot 4-4. Op 6-5 voor Van de Zandschulp gaf Griekspoor echter met enkele missers zijn service én daarmee de partij weg.