Tennisster Lamens opnieuw Nederlands kampioene

Tennisster Suzan Lamens heeft in Amstelveen voor het tweede jaar op rij de nationale titel veroverd. Lamens, 23 jaar en de nummer 200 van de wereld, was in de finale in twee sets te sterk voor de elf jaar oudere Bibiane Schoofs. De setstanden waren 6-4 en 6-3.

Lamens, afkomstig uit Berkel en Rodenrijs, haalde de eerste set binnen dankzij een break in de negende game. In de tweede set benutte ze bij een stand van 2-2 de eerste van twee breakpoints, waarna ze de verkregen voorsprong met een break in de zevende game verder uitbreidde. Lamens verloor daarna haar opslaggame, maar na nog een break was de partij beslist.

Lamens was als eerste geplaatst in Amstelveen. Schoofs, die in 2016 de nationale titel opeiste, was de nummer 3 van de plaatsingslijst. “Ik was zeker nerveus in het begin en had gespannen benen. Gelukkig kon ik dat eruit bewegen”, verklaarde Lamens bij Ziggo haar moeizame start, waarbij ze de eerste zeven punten op haar eigen service verloor. “De opdracht was vanaf het begin naar voren spelen, maar dat is lastig in een finale met zo veel spanning. Het duurde even voordat ik vertrouwen kreeg in mijn service.”

De Nederlands kampioene had net een vakantie achter de rug en begon in Amstelveen aan haar voorbereiding op de Australian Open. Lamens neemt in Melbourne voor het eerst aan het kwalificatietoernooi deel. “Ik heb er echt heel erg veel zin in en ik hoor van iedereen dat het het leukste grandslamtoernooi is, de Happy Slam. Ik vlieg de 26e, maar ga tijdens de kerst nog wel even doortrainen. Want door die reis mis je ook weer een aantal trainingsdagen.”