Zwembondscoach Faber tevreden over WK met ‘mooie verrassingen’

Bondscoach Mark Faber van de Nederlandse zwemploeg vliegt maandag met een positief gevoel vanuit Australië terug naar huis. De oogst van zes dagen WK kortebaan in Melbourne bestond uit acht medailles: één gouden, één zilveren en zes bronzen. “We hebben een zeer behoorlijke week achter de rug, met in de breedte gezien ongelooflijk strakke resultaten en een paar mooie verrassingen”, aldus Faber.

Tes Schouten zorgde voor twee van die verrassingen door zilver en brons te pakken op respectievelijk de 100 en 200 meter schoolslag. “Tes is hier echt doorgebroken door individuele medailles te halen. Zoiets gebeurt niet iedere dag, daar word je blij van”, zegt Faber over de 21-jarige schoolslagspecialiste, die in beide finales een Nederlands record zwom.

Hoogtepunt was het goud voor Marrit Steenbergen op de 100 meter wisselslag, al laat de 22-jarige Friezin dit hele jaar al zien dat ze na veel blessureleed weer helemaal terug is. Dat resulteerde afgelopen zomer bij de EK in Rome in vier gouden medailles, onder meer op de 100 en 200 meter vrije slag. In Melbourne pakte Steenbergen tussen de mondiale top brons op die afstanden. “Vertrouwen is in de sport een groot goed”, zegt Faber. “Marrit had in de aanloop naar de EK in Rome al vertrouwen getankt op de WK langebaan in Boedapest. Die lijn trok ze hier in Melbourne gewoon door. Als je op dit soort toernooien wint, geeft dat een boost.”

Vorig jaar pakte Nederland bij de WK kortebaan in Abu Dhabi ook acht medailles, al was de samenstelling van de oogst iets beter (twee goud, drie zilver, drie brons). Dat was toen vooral te danken aan Ranomi Kromowidjojo die, op wat later haar laatste toernooi bleek, individueel goud en zilver won en een aandeel had in vier estafettemedailles.

Na het afscheid van Kromowidjojo en Femke Heemskerk dient zich nu een nieuwe generatie aan, met Steenbergen als grootste blikvanger en nu ook Schouten. “En vergeet Arno Kamminga niet, hij komt er weer aan”, zegt Faber. “We hebben een nieuwe lichting jongens en meiden die stappen zetten en mondiaal meedoen. Marrit en Tes hebben dat hier ook laten zien. We liggen op koers.”

Komend jaar zijn de WK in de zomer in de Japanse stad Fukuoka het hoofddoel voor de zwemmers. Via onder meer een trainingsstage in Curaçao en een hoogtestage in Arizona gaat Faber zijn selectie voorbereiden op dat toernooi, een jaar voor de Spelen van Parijs.