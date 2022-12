Zwemster De Waard zevende in WK-finale 100 meter vlinderslag

Zwemster Maaike de Waard is bij de WK kortebaan in Melbourne als zevende geƫindigd in de finale op de 100 meter vlinderslag. Ze zette een tijd neer van 56,52 seconden. Het goud was voor de Canadese Margaret MacNeil in 54,05, een nieuw wereldrecord.

De Amerikaanse Torri Huske (54,75) en de Zweedse Louise Hansson (54,87) pakten respectievelijk zilver en brons.

De Waard komt ook nog in actie in de finale van de 4×100 meter wisselslag. Datzelfde geldt voor Kira Toussaint die in de finale van de 200 meter rugslag als achtste finishte in 2.05,20. Het goud was voor de Australische Kaylee McKeown in 1.59,26. De Amerikaanse Claire Curzan (2.00,53) werd tweede, de Canadese Kylie Masse (2.01,26) derde.