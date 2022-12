Zwemster Steenbergen pakt nog brons op WK kortebaan

Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de wereldkampioenschappen kortebaan in Melbourne een bronzen medaille gepakt op de 200 meter vrije slag. De 22-jarige Friezin, eerder in het toernooi goed voor goud op de 100 meter wisselslag, kwam tot een tijd van 1.52,28.

Het goud was voor Siobhan Bernadette Haughey. De zwemster uit Hongkong realiseerde een tijd van 1.51,65. De Canadese Rebecca Smith pakte in 1.52,24 het zilver. Het verschil met Steenbergen was minimaal.

Steenbergen had ook al brons veroverd op de 100 meter vrije slag. Ook won ze twee bronzen medailles op de 4×50 meter vrije slag en op de 4×50 meter vrije slag in de gemengde estafette. Ze komt zondag nog uit in de finale op de 4×100 meter wisselslag.