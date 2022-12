Records voor basketballer Jokic en Minnesota Timberwolves in NBA

De Servische basketballer Nikola Jokic heeft weer een persoonlijk record gevestigd in de NBA. De 27-jarige Jokic, de afgelopen twee seizoenen gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Amerikaanse topcompetitie, pakte maar liefst 27 rebounds in de wedstrijd tegen Charlotte Hornets. De Serviër schoot ook 40 punten bij elkaar en bezorgde Denver Nuggets daarmee de achttiende zege van het seizoen: 119-115.

Jokic gaf daarnaast nog eens tien assists en kwam zo tot een zogeheten triple-double. De enige speler die ooit zulke aantallen haalde in een wedstrijd was de beroemde Amerikaan Wilt Chamberlain. In 1968 kwam hij een keer tot 53 punten, 32 rebounds en 14 assists voor Philadelphia 76ers.

“Ik stond steeds op de juiste plek om de bal te pakken”, zei Jokic, die halverwege de wedstrijd al op twintig rebounds stond. “Het is niet dat ik ernaar op zoek was of zo. Het gebeurde gewoon.”

Ook Minnesota Timberwolves vestigde een record. De club won met 150-126 van Chicago Bulls. Nog nooit maakten de Timberwolves zoveel punten in een wedstrijd.