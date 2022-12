Tennisster Venus Williams (42) krijgt wildcard Australian Open

De Amerikaanse tennisster Venus Williams heeft een wildcard gekregen voor de Australian Open. De 42-jarige Williams doet komende maand voor de 22e keer mee aan het grandslamtoernooi in Melbourne. De voormalig nummer 1 van de wereld bereikte twee keer de eindstrijd van de Australian Open, in 2003 en 2017, maar ze verloor beide finales van haar zus Serena.

De veterane kwam de afgelopen jaren vooral vanwege blessures amper in actie. Williams deed dit jaar slechts aan vier toernooien mee, waaronder de US Open. Ze werd in New York in de eerste ronde uitgeschakeld. Bij haar laatste optreden op de Australian Open, begin vorig jaar, bereikte ze de tweede ronde. Williams is tot buiten de top 1000 van de wereldranglijst gezakt.

De organisatie van de Australian Open geeft de zus van de onlangs gestopte Serena Williams desondanks een wildcard. “Ik tennis al ruim 20 jaar in AustraliĆ« en de Australische gemeenschap heeft me altijd enorm gesteund”, zegt de Amerikaanse, die in het enkelspel zeven grandslamtitels won. “Het is een eer om opnieuw voor deze fans te mogen spelen.”

Volgens toernooidirecteur Craig Tiley heeft Venus Williams een wildcard meer dan verdiend. “Venus is niet alleen een geweldige tennisster en een publiekslieveling, maar ook een rolmodel en een leider voor onze sport. We zijn blij dat we haar in januari weer kunnen verwelkomen op de Australian Open.”

De organisatie maakte ook bekend welke spelers op basis van hun positie op de wereldranglijst automatisch zijn toegelaten. Bij de mannen geldt dat voor twee Nederlanders: Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. Onder anderen Tim van Rijthoven, Arantxa Rus en Suzan Lamens gaan via de kwalificaties proberen het hoofdtoernooi te bereiken. De kwalificatie begint op 9 januari, het hoofdtoernooi een week daarna.