Van Vleuten opnieuw Wielrenster van het Jaar

Annemiek van Vleuten is voor de vierde keer uitgeroepen tot Wielrenster van het Jaar. Dat gebeurde tijdens het Wielergala in Den Bosch, georganiseerd door oud-renners die zich verenigd hebben in de Club 48.

Van Vleuten (40) was niet aanwezig om de bijbehorende Keetie van Oosten-Hage Trofee tijdens een online-uitzending van Eurosport te ontvangen. Ze won dit jaar de Giro, de Tour en de Vuelta en werd in september ook nog wereldkampioen op de weg. Van Vleuten, die nog een jaar doorgaat als renster van het Spaanse Movistar, kreeg de prijs vorig jaar ook toegekend, net als in 2017 en 2019.

Eerder werd de Wageningse door het Franse wielerblad Vélo Magazine al bekroond met de Vélo d’Or, een mondiale prijs. Woensdag is ze kandidaat voor de titel Sportvrouw van het Jaar.

De prijs voor de Wielrenner van de Toekomst (m/v) ging naar Fem van Empel. De 20-jarige veldrijdster en wegrenster uit Den Dungen maakte deze winter indruk door al zes wereldbekerwedstrijden te winnen. Zaterdag liep ze bij een val in de cross van Val di Sole een blessure op. Daardoor kon ze de bijbehorende Gerrie Knetemann Trofee niet in ontvangst nemen. “Ik heb een flinke kneuzing aan mijn linkerbeen, vocht in beide knieën en een lichte hersenschudding”, vertelde ze via een videoverbinding. “Op korte termijn zal ik misschien een wedstrijd moeten overslaan.”