Veldrijdster Van Empel in selectie wereldbekerwedstrijd Gavere

Bondscoach Gerben de Knegt heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de wereldbeker veldrijden in Gavere. Fem van Empel, die zaterdag een harde val maakte, zit vooralsnog ook bij de selectie voor de wedstrijd van 26 december.

Van Empel, de leidster in het klassement, kwam zaterdag in het Italiaanse Val di Sole hard in aanraking met een paaltje en moest per brancard worden afgevoerd. Er werd aanvankelijk gevreesd voor een beenbreuk, maar dit bleek na de eerste onderzoeken niet het geval.

“Fem van Empel neemt na haar val in Val di Sole wat extra rust, maar we hebben goede hoop dat ze er in Gavere weer bij kan zijn”, verklaarde De Knegt het selecteren van de 20-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Een definitieve beslissing daarover valt later deze week.”

De bondscoach heeft in totaal tien mannen en veertien vrouwen opgeroepen, waaronder ook Annemarie Worst en Yara Kastelijn. Beide rensters waren een periode afwezig.