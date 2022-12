Antetokounmpo helpt koploper Bucks aan uitzege in NBA

Sterspeler Giannis Antetokounmpo heeft de basketballers van NBA-club Milwaukee Bucks aan een uitoverwinning op New Orleans Pelicans geholpen. De 28-jarige Griek was met 42 punten de meest trefzekere man van de avond. Door de 128-119-zege blijven de Bucks aan kop van de oostelijke divisie in de NBA.

De Bucks hielden Pelicans-vedette Zion Williamson over het algemeen goed van scoren. De Amerikaan kwam maar tot 18 punten. Daardoor kregen Jonas Valanciunas (37 punten) en CJ McCollum (31) wel vaker de ruimte om het net te vinden. De thuisploeg kwam met nog 1,5 minuut te gaan terug tot een achterstand van 3 punten na een eerdere marge van 18 punten, maar de koploper uit Milwaukee liet zich niet meer verrassen.

De Bucks wonnen 22 van hun dertig wedstrijden dit seizoen. De Pelicans staan vierde in de westelijke divisie.