Belgen Evenepoel, Van Aert bij laatste kanshebbers beste sportman

Wielrenner Remco Evenepoel en Wout van Aert gaan strijden om de titel Sportman van het Jaar in Belgiƫ. Olympisch schaatskampioen Bart Swings is als derde genomineerde nog in de race. Bij de vrouwen zijn met Loena Hendrickx en Lotte Kopecky ook twee sporters uit de wielerwereld genomineerd, net als wereldkampioene zevenkamp Nafissatou Thiam. De uitreiking is op 6 januari in Antwerpen.

De Belgische selectie die naar de WK wielrennen ging, met daarin ook wereldkampioen en Vuelta-winnaar Evenepoel, maakt nog kans om tot beste ploeg te worden verkozen. Daarbij krijgen de renners concurrentie van de voetballers van Union en de atleten van de Belgian Tornados.

Sportjournalisten die zijn aangesloten bij beroepsvereniging Sportspress bepalen wie de prijzen wint. Vorig jaar waren de belangrijkste onderscheidingen voor turnster Nina Derwael (voor de derde keer) en Van Aert (voor de tweede keer). Jumbo-Visma-renner Van Aert won dit jaar onder meer drie etappes in de Tour de France en de groene puntentrui.