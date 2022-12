Keniaanse winnares marathon Boston voor zes jaar geschorst

De Keniaanse atlete Diana Kipyokei, vorig jaar winnares van de marathon van Boston, heeft een schorsing van zes jaar gekregen vanwege dopinggebruik. Kipyokei testte na haar zege in Boston positief op een verboden middel. Volgens de AIU, de integriteitseenheid in de mondiale atletiek, gaf ze daarna in haar verklaring valse informatie. Zo liet de Keniaanse een document van het ziekenhuis zien, dat echter vals bleek te zijn.

De 28-jarige Kipyokei won in oktober vorig jaar de marathon van Boston in 2.24.45. In 2020 zegevierde ze ook in de marathon van Istanbul.

De Keniaanse werd afgelopen zomer al voorlopig geschorst. Al haar resultaten sinds de marathon van Boston zijn geschrapt. Kipyokei raakt dus ook de zege in die prestigieuze hardloopwedstrijd kwijt.

Haar 29-jarige landgenote Purity Rionoripo, in 2017 winnares van de marathon in Parijs, testte bij een controle buiten de wedstrijden om eveneens positief, op een vochtafdrijvend middel. Zij werd voor vijf jaar geschorst. Een dag eerder bestrafte de AIU ook al drie Keniaanse atleten vanwege dopinggebruik.

Kenia ligt vanwege de vele dopinggevallen onder het vergrootglas bij de wereldwijde atletiekbond. World Athletics overwoog vorige maand de atletiekbond van het Afrikaanse land uit te sluiten van de sport, maar vooralsnog is alleen het toezicht verscherpt. Voorzitter Sebastian Coe meldde wel dat in het afgelopen jaar 40 procent van alle positieve dopingtests wereldwijd van Keniaanse atleten afkomstig is. “Dat kan onze sport natuurlijk niet toestaan”, zei Coe.