Sapporo zet promotie voor bid Winterspelen 2030 op pauze

De stad Sapporo en het olympisch comité van Japan zetten de promotie van het bid voor de Winterspelen van 2030 voorlopig op pauze. Volgens persbureau Kyodo heeft dat te maken met een uitdijend corruptieschandaal in Japan rond de Spelen van Tokio 2020.

Sapporo en Salt Lake City in de Verenigde Staten zijn de enige steden die een bid hebben uitgebracht om de Spelen te organiseren, nadat andere gegadigden zich hadden teruggetrokken. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloot eerder deze maand de beslissing over de toewijzing van de Olympische Winterspelen van 2030 uit te stellen en gaf toen zorgen over klimaatverandering als reden. De eerstvolgende Winterspelen, in 2026, vinden plaats in Milaan en Cortina d’Ampezzo in Italië.

In Japan zijn diverse mensen gearresteerd op verdenking van omkoping rond de toewijzing van de Olympische Spelen aan Tokio, die door het coronavirus uiteindelijk in 2021 plaatsvonden. In augustus werd Haruyuki Takahashi, een voormalig lid van het bestuur van de Spelen van Tokio, gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij steekpenningen zou hebben aangenomen van olympische sponsoren. De burgemeester van Sapporo zou afgelopen week hebben gezegd dat het lastig is om onder deze omstandigheden promotieactiviteiten uit te voeren.